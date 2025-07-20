ورقلة: تفكيك شبكة متاجرة بالأسلحة النارية وتوقيف شخصين

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية ورقلة، بحر الأسبوع المنصرم، من تفكيك الهيكل الإجرامي لشبكة منظمة. تنشط في الإتجار بالأسلحة النارية. ضبط ثلاث 3 أسلحة نارية، ذخيرة حية ومعدات حساسة، مع توقيف شخصين من عناصرها.

هذه العملية النوعية التي نفذها عناصر فرقة البحث والتحري “BRI” لذات المصلحة الولائية، جاءت عقب عمل ميداني محكم وتحريات دقيقة باشرها المحققون، أفضت إلى الكشف عن النشاط الإجرامي لهذه الشبكة المنظمة على مستوى مدينة ورقلة و تحديد هوية عناصرها، ليتم توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي كان محل أمر بالقبض وشريكه، مع ضبط هذه الأسلحة النارية والذخيرة والمعدات الحساسة، مخبأة بداخل مسكن يستغله المشتبه فيه الرئيسي لممارسة نشاطه الإجرامي.

و أسفرت هذه العملية المنجزة تحت إشراف النيابة المختصة، عن ضبط وإسترجاع سلاح رشاش من نوع كلاشينكوف.بندقية نصف آلية .مسدس (01) نصف آلي.103 من الذخيرة الحية من مختلف العيارات.

بالإضافة إلى منظار ميدان نهاري بعيد المدى. 6مركبات من مختلف الأنواع والأصناف.كما

تم تقديم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بورقلة