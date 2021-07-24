ورقلة: تكريم الفائزة بالمرتبة الأولى وطنيا في البكالوريا بـ 50 مليون سنتيم

كرّمت بلدية حاسي مسعود لولاية ورقلة، الفائزة بالمرتبة الأولى وطنيا في شهادة البكالوريا، التلميذة آية وصال شعيب، بمبلغ 50 مليون سنتيم.

وجاء في منشور للبلدية عبر صفحتها على “فيسبوك”، عن تقديمها صكا بمبلغ خمسين مليون سنتيم وجهاز إعلام آلي، مع بعض الهدايا وشهادة شرفية عرفانا بما قدمته الطالبة أية.

وأضافت البلدية، أنها كانت تنوي إرسال الطالبة رفقة والديها لأداء عمرة كهدية وتكريم لهم، لكن ونظرا للظروف العالمية لم تستطيع ذلك وغيّرتها بمبلغ مالي.

وكانت التلميذة، آية وصال، والتي تنحدر من ولاية ورقلة، قد تحصلت على المرتبة الأولى وطنيا في شهادة البكالوريا لدورة جوان 2021، بعدما تحصلت على معدل 19.24 من 20، شعبة تقني رياضي “هندسة طرائق”.

وكشفت التلميذة، سابقا في اتصال هاتفي مع تلفزيون “النهار”، إنها تطمح لدخول المدرسة العليا للرياضيات، والتي تم افتتاحها مؤخرا هذه السنة.

وعن نجاحها، أكدت آية وصال، إنه جاء نتيجة مجهودات ومثابرة لمدة 3 سنوات، لتتوج جهودها بهذا التفوق والنجاح الكبير.