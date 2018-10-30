ورقلة.. تنظيم ملتقى دولي حول واقع المخطوطات الجزائرية وآليات حمايتها

سيشكل الواقع الراهن للمخطوطات الجزائرية وآليات حمايتها موضوع الملتقى الدولي الرابع للمخطوطات، يومي 13 و14 نوفمبر المقبل بأدرار.

وحسبما علم اليوم من المنظمين، يهدف هذا اللقاء الأكاديمي إلى محاولة إرساء أرضية للبحث والاستشارة حول المسائل المرتبطة بالمخطوطات الجزائرية.

وكذا وضع بيبليوغرافية للمخطوطات في الجزائر والتعريف بالتراث الجزائري المخطوط المبعثر عبر أصقاع العالم، وسبل حمايته وتسهيل الوصول إليه.

كما ترمي هذه الفعالية العلمية إلى التعريف بجهود الجزائريين في مجال الحضارة الإنسانية ودورهم في نقل المعارف داخل وخارج الوطن.

إلى جانب إبراز مستجدات البحث العلمي في مجال جرد وفهرسة ورقمنة المخطوطات ومناهج بحثها.

وسيعالج المشاركون محاور تتعلق بجديد الأبحاث والدراسات في المجال الكودوكولوجي للمخطوط وجرد وفهرسة المخطوطات العربية، والجزائرية خاصة.

وسيتطرق المتدخلون أيضا إلى ما توصل إليه البحث في الحماية القانونية للمخطوط، سيما صناعة الورق وأوعية المخطوط وأدوات كتابته وقراءته.