ورقلة: توزيع أزيد من 200 سكن عمومي إيجاري وإعانات مالية

أخبار الجزائر
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ورقلة: توزيع أزيد من 200 سكن عمومي إيجاري وإعانات مالية
بقلم نسرين محفوف

تم اليوم الاثنين، بولاية ورقلة، توزيع ما لا يقل عن 228 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري وإعانات مالية.

وجرى تسليم مقررات الإستفادة من السكنات بخمس بلديات سيدي سليمان، بلدة عمر، المقارين، أنقوسة، وورقلة، وفقا لتوضيحات والي الولاية.

كما تم بنفس الإطار توزيع 270 إعانة مالية على مستفيدين من تجزئات اجتماعية ببلديات الرويسات وعين البيضاء وتقرت وسيدي سليمان.

وبخصوص برنامج السكن الريفي، فقد وزعت بذات المناسبة 170 إعانة مالية موجهة لبناء هذا النمط من السكن.

ومست  العملية بلديات سيدي خويلد و حاسي بن عبد الله و العالية و تماسين و المقارين، كما أشير إليه.

وذكر الوالي أن برنامجا سكنيا قيد الإنجاز يضم أكثر من 4 آلاف سكن عمومي إيجاري، وأزيد من ألفي سكن عدل.


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