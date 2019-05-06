ورقلة.. توزيع أزيد من 700 قفة على العائلات المعوزة بمناسبة شهر “رمضان”

شرعت جمعيات خيرية في توزيع قفة رمضان على عائلات معوزة بورقلة، في إطار نشاطاتها التضامنية لشهر رمضان الكريم.

وقامت في هذا الإطار جمعية “زمزم” الخيرية بتوزيع 200 قفة على عائلات محتاجة، خلال اليوم الأول من الشهر الفضيل.

حيث تحتوي على لحوم حمراء وبيضاء و مواد غذائية متنوعة.

وتمثل هذه الحصة الأولى ضمن عملية تستهدف توزيع 2000 قفة طوال الشهر الكريم، والتي ستتبع كذلك بتوزيع 1000 وحدة من

الألبسة لفائدة الأطفال اليتامى.

واستكملت من جهتها جمعية “شباب الخير” توزيع 350 قفة رمضان من بين ما مجموعه700 قفة مبرمجة للتوزيع في إطار العمليات التضامنية

لهذه الجمعية الشبانية، حيث مست هذه الحصة الأولى عائلات محتاجة عبر عديد مناطق الولاية، لاسيّما منها القاطنة بالمناطق النائية.

كما قامت جمعية الإرشاد والإصلاح، بتحظير 170 قفة يوم السبت، من أجل توزيعها على العائلات المعوزة أول أيام الشهر الفضيل.