ورقلة: توقيف إمرأة وزوجها وحجز 468 كبسولة مهلوسات

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بحاسي مسعود، من توقيف إمرأة رفقة زوجها وحجز 468 كبسولة من المؤثرات العقلية.

وتمت العملية إثر استغلال معلومات وردت إلى عناصر الفرقة، مفادها قيام امرأة رفقة زوجها بنقل كمية من المؤثرات العقلية. على متن حافلة لنقل المسافرين متجهة لإحدى الولايات الغربية.

ليتم إعداد خطة محكمة مكنت من توقيف الحافلة على مستوى الحاجز الأمني 24 فبراير بحاسي مسعود. وتحديد هوية المشتبه فيهما.

وبعد التفتيـش الدقيق للمشتبه فيهما، تم العثور بحوزة المرأة على 468 كبسولة من نوع بريغابالين 300 مغ مخبأة بإحكام.

ليتم تحويل السالفي الذكر إلى مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية حاسي مسعود لمواصلة الإجراءات.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة. أين صدر في حقهم أمر إيداع بالحبس بالمؤسسة العقابية.