ورقلة.. توقيف سارق الدراجات النارية

أوقفت مصالح الامن بولاية ورقلة شخص مشتبه فيه في سرقة الدراجات النارية.

وفي إطار مكافحة ظاهرة سرقة الدراجات النارية، نجح عناصر الأمن الحضري الرابع بالولاية من توقيف متورط في قضية حيازة ة إخفاء أشياء مسروقة.

الشاب في العقد الثاني من العمر، ينحدر من ولاية ورقلة.

العملية تمت أثناء قيام عناصر شرطة الأمن الحضري الرابع بدوريات راكبة وراجلة بإقليم الإختصاص قصد تأمين المواطنين.

أين لفت إنتباههم شاب مشبوه ليتم توقيفه وتحويلة مباشرة إلى مقر الأمن الحضري الرابع، وأثناء التحقيق معه تبين أنه متورط في قضية حيازة وإخفاء دراجة نارية.

ليتم إعداد ملف قضائي ضده وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حقه إستدعء مباشر قصد المحاكمة.