ورقلة: توقيف شابين إختطفا طفلين قاصرين الأسبوع الفارط

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية ورقلة من تحرير طفلين قاصرين تم إختطافهما الأسبوع الفارط.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فقد نجحت فرقة الدرك الوطني بورقلة في تحرير طفلين قاصرين تم إختطافهما نهاية الاسبوع الماضي. وهما بنت تبلغ من العمر 5 سنوات. و طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، بحي بامنديل.

كما أوردت ذات المصادر، أن مصالح الدرك الوطني تمكنت من إلقاء القبض على شابين متورطين في عملية الاختطاف.

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ورقلة: الشرطة القضائية توقف قاتل العشريني

في إطار محاربة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ورقلة بحر الأسبوع المنصرم. من توقيف الجاني في جريمة القتل التي راح ضحيتها شاب في العقد الثاني من العمر بأحد أحياء عاصمة الولاية ورقلة. تعود وقائع القضية الى تاريخ 13/12/2021، أين أستقبل مستشفى محمد بوضياف ورقلة لجثة شخص من جنس ذكر. بعد تعرضه لطعنة بسلاح أبيض على مستوى الصدر أدت إلى وفاته. على الفور تنقل عناصر الأمن إلى عين المكان، أين باشرت الضبطية القضائية تحرياتها في الجريمة. بعد إعداد خطة ميدانية محكمة أفضت باحترافيتها إلى تحديد هوية المشتبه فيهم الضالعين في القضية. من خلال عملية ترصد مركزة لكل تحركات المشتبه فيه. وبعد إطلاق تحريات موسعة تمكن عناصر الشرطة من بموجبها من تحديد هوية المشتبه فيه وإلقاء القبض على الفاعل الرئيسي. في جريمة القتل ويتعلق الأمر بشاب في عقده الثاني من العمر ينحدر من ولاية ورقلة مسبوق قضائيا. مصالح أمن ولاية ورقلة جندت جميع الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لفك لغز الجريمة. بالتنسيق مع النيابة المحلية تمكنت من توقيف شخصان آخران ضالعان في القضية. حيث تم توقيفهما وتحويلهما إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية. كما أنجزت الضبطية القضائية وبعد استكمال كافة الإجراءات القضائية ملفا قضائيا ضد المشتبه فيهم عن تهم. جناية القتل العمد مع سبق الاصرار، جنحة عدم التبليغ عن جناية أحيلو بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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