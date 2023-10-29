ورقلة: توقيف شخصين وحجز كمية معتبرة من المخدرات والأقراص المهلوسة

تمكنت مصالح أمن ولاية ورقلة في عمليتين متفرقتين من توقيف شخصين وحجز 66 وحدة من المخدرات الصلبة. و 1089 قرص من المؤثرات العقلية.

وجاءت العملية الأولى، إثر استغلال معلومات مستقاة من طرف أفراد الأمن الحضري الأول بأمن دائرة حاسي مسعود. بخصوص تورط أحد الأشخاص في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية مستغلا مسكنه العائلي المتواجد بأحد أحياء وسط المدينة. وبعد التنسيق مع النيابة المحلية تمت مداهمة مسكن المشتبه فيه وتفتيشه. كما تم ضبط وحجز 829 كبسولة من المؤثرات العقلية.

ونفذت العملية الثانية، إثر ورود معلومات لعناصر الأمن الحضري الثالث بورقلة تفيد بتورط أحد الأشخاص في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. بأحد بساتين النخيل المتواجدة بمدينة ورقلة. مستغلا الغطاء النباتي للتخفي وترويج الممنوعات.

كما تم إعداد خطة ميدانية محكمة أفضت إلى توقيف المشتبه فيه الرئيسي في حالة تلبس. وبحوزته 66 قرصا من المخدرات الصلبة و 260 كبسولة من المؤثرات العقلية ذات المنشأ الأجنبي. بالإضافة كذلك إلى 63ر20 غراما من المخدرات (كيف معالج)

على شكل قطع معدة ومهيئة للترويج و36 وحدة من المشروبات الكحولية. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي قدره 68420 دج من عائدات الترويج.

وبعد استكمالها لكافة الإجراءات القانونية أنجزت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المشتبه فيهما، تم تقديمهما بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.

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