ورقلة: توقيف شخصين وحجز 1 كلغ من الكوكايين

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بورقلة. من توقيف شخصين وحجز 01 كلغ من المخدرات الصلبة كوكايين. ومبلغ مالي قدره 375000 دج، إضافة إلى مركبة نفعية كانت تستغل في عمليات الترويج.

العملية تمت إثر استغلالها معلومات مستقاة من طرف أفراد المصلحة. مفادها وجود شخص بصدد نقل كمية من المخدرات الصلبة متن مركبة نفعية على مستوى إقليم إحدى دوائر ولاية غرداية. بالترصد لسالف الذكر و بعد إعداد خطة محكمة تم توقيفه في حالة تلبس. وبحوزته كمية المخدرات والمقدرة بـ 01 كلغ كوكايين، و مبلغ مالي قدره 375000 دج من عائدات الترويج.

واستمرارا في التحقيق تم توقيف مشتبه فيه ثاني ضالع في ذات القضية. وبعد استيفاء كافة الإجراءات القضائية تم إعداد ملف جزائي ضد المشتبه فيهما بخصوص قضية الحال قدما بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.