ورقلة: توقيف شخص مشتبه فيه بتهديد المواطنين باستعمال سلاح ناري

تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية ورقلة الأسبوع المنصرم من توقيف شخص مشتبه فيه. في قضية تتعلق بالتهديد عن طريق استعمال سلاح ناري من الصنف الرابع .

القضية المنجزة جاءت عقب تلقي المصلحة الولائية للشرطة القضائية شكوى من طرف أحد المواطنين. تفيد بتعرضه للتهديد بواسطة سلاح ناري من قبل شخصين كانا على متن مركبة نفعية. ليباشر محققو المصلحة تحرياتهم الميدانية أين تمكنوا من تحديد هوية المشتبه فيهما.

التحقيق المفتوح من طرف فرقة البحث والتدخل BRI بالتنسيق مع النيابة المختصة مكن من توقيف أحد المتورطين في القضية. مع ضبط واسترجاع سلاح ناري من الصنف الرابع “بندقية مضخية “. عشر طلقات حية عيار 12 ملم. استرجاع المركبة النفعية التي أستعملت في القضية.

تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة.

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