ورقلة: توقيف شخص وحجز 2155 قرصا من المؤثرات العقلية

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بورقلة بحر الأسبوع المنصرم من توقيف شخص في العقد الثاني من العمر. وحجز 2155 قرصا من المؤثرات العقلية.

العملية جاءت في إطار محاربة جرائم الإتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية. أين تم حجز 49 قطعة من المخدرات الصلبة “EXTAZY” و150 علبة سجائر أجنبية الصنع. كما أن العملية تمت عقب مراقبة وتوقيف شخص على مستوى المحطة البرية لنقل المسافرين ورقلة. أين تم إخضاعه لعملية التفتيش القانونية، ليتم العثور على المحجوزات بحقيبته اليدوية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه في قضية الحال. أحيل بموجبه أمام النيابة المحلية.