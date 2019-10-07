ورقلة.. توقيف محترف السرقة بمفاتيح مصطنعة صادر في حقه 3 أوامر بالقبض 

تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية ورقلة، من توقيف شاب في العشرينيات من العمر متورط في السرقـــة باستعمال مفاتيح مصنعة وتكوين جماعة أشرار.

وأثناء إخضاعه للتحقيق تبين أنه مبحوث عنه من قبل الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حقه ثلاثة أوامر قضائية بالقبض وضبط وإحضاره.

ويتورط الموقوف في ثلاثة جنايات متعلقة بـتكوين جمعية أشرار وجناية السرقة المقترنة بظرف الليل وإستحضار مركـبة ذات محرك بهدف تسهيل فعلهم وإستعمال مفاتيح مصطنعة.

وعقب إستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم إنجاز ملف قضائي ضده، وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حقه أمر إيداع رهن الحبس بالمؤسسة العقابية .