ورقلة.. توقيف 170 شخصا متهما في 117 قضية الشهر الماضي

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية ورقلة من توقيف خلال شهر ديسمبر المنقضي 170 شخصا تورطوا في 117 قضية.

وتتمحور القضايا المسجلة بصفة عامة حول جرائم السرقة وتكوين جمعيات الأشرار والضرب والجرح العمديين والتهديد وحيازة واستهلاك المخدرات.

مع وجود قضيتين اثنتين من بين القضايا الأخرى المسجلة تتعلقان بالقتل العمدي.

وقد جرى تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة حيث صدرت في حقهم أحكاما قضائية متفاوتة.

تتراوح مابين الإيداع رهن الحبس المؤقت والاستفادة من الاستدعاء المباشر والوضع تحت الرقابة القضائية.