ورقلة: توقيف 3 أشخاص وحجز كمية من المخدرات والخمور بحاسي مسعود

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة حاسي مسعود بورقلة بحر الأسبوع المنصرم. من توقيف 03 أشخاص يقومون بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

أسفرت العملية المنجزة على ضبط وحجز 217 قرص من المخدرات الصلبة “إكستازي” كمية من المخدرات “كيف معالج” قدرت بـ 5.20 غرام. 135 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابلين 300 ملغ. 2386 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام ومبلغ مالي من عائدات الترويج قدره:140400 دج، مع توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي مسعود. أين تم إيداع إثنين منهما رهن الحبس المؤقت، فيما صدر في حق الثالث أمر قضائي.

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