ورقلة: توقيف 5 أشخاص وحجز كمية معتبرة من المهلوسات

تمكنت فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بالتنسيق مع كتيبة التدخل السريع. من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة. مع توقيف 5 أشخاص وحجز 1680 كبسولة من المؤثرات العقلية.

العملية تمت إثر استغلال معلومات وردت الى عناصر فرقة كتيبة التدخل السريع بأمن الولاية. مفادها وجود شخصين بمحطة نقل المسافرين بصدد نقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. ليتم إعداد خطة ميدانية محمكة مكنت من رصد المشتبه فيهم وتوقيفهما في حالة تلبس وبحوزتهما 1680 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ ذات منشا أجنبي. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي يقدر بـ4020 دينار جزائري من عائدات الترويج .

التحقيق المعمق مكن من التعرف على هوية ثلاثة أشخاص اخرين ينشطون ضمن ذات الشبكة الإجرامية أين تم توقيفهم. وحجز الـمركبة التي كانت تستعمل لنقل المؤثرات العقلية.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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