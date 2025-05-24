ورقلة: توقيف 9 أشخاص وحجز مليون و800 ألف كبسولة مهلوسات!

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية ورقلة، في عمليات متتالية منفذة على إمتداد الأسبوع الماضي، من شل نشاط 3 شبكات إجرامية منظمة، وضبط كمية ضخمة من المهلوسات.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تم توقيف 9 أشخاص، وضبط مليون و880 ألف و200 كبسولة من المؤثرات العقلية “بريغابالين”. و4 كلغ من الكيف المعالج.

ونفذ هذه العمليات، فرقة البحث والتدخل BRI لأمن ولاية ورقلة، بعد تحريات ميدانية مكثفة كشفت عن مخطط إجرامي لشبكة منظمة تنشط في التهريب والإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

مكنت المحققين من ضبط 1 مليون و155 ألف كبسولة “بريغابالين”، و4 كلغ من الكيف المعالج. كانت محملة في شحنات على متن مركبتين. وكمية أخرى مخبأة ومموهة في مسكن تستغله الشبكة الإجرامية لتخزين هذه السموم.

كما تم توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم، واسترجاع 3 مركبات أخرى كانت تستعمل في نقل هذه السموم.

ونفذ العملية الثانية، ذات الفرقة العملياتيةBRI، عقب عمل ميداني دقيق، أسفر عن ضبط 430 ألف كبسولة من نوع بريغابلين. كانت مخبأة داخل مسكنين. تستغلهما شبكة إجرامية منظمة يمتد نشاطها إلى الولايات المجاورة، مع توقيف 4 من عناصرها، من بينهم إمرأة.

وفي عملية ثالثة، تمكن عناصر الأمن الحضري الخارجي الرويسات بالتنسيق مع فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات لأمن الولاية، من توقيف شخص. وضبط 295 ألف و200 كبسولة من نوع بريغابلين، بداخل مركبة نفعية مركونة بحظيرة مسكن المشتبه فيه.

وأسفرت العمليات الثلاث المنجزة تحت إشراف النيابة المختصة والمتبوعة بعمليات تفتيش المساكن. عن ضبط وإسترجاع 9 مركبات من مختلف الأنواع والأصناف.

بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية، يقدر بأزيد من 379 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية. ودراجة نارية، ومنظار ميدان وهاتف إتصال عبر الأقمار الصناعية.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية، لدى القطب الجزائي المتخصص بورقلة.