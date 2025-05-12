ورقلة.. حجز أزيد من 14 ألف قرص مهلوس داخل شاحنة محملة بالبطاطا

تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك بالوادي، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلة، بالتنسيق المحكم مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة تُقدَّر بـ 14.885 قرصًا من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، العملية تمت إثر تفتيش شاحنة لنقل الخضر محملة بالبطاطا. أين أسفرت عن ضبط الأقراص المهربة التي كانت مخفية بإحكام داخل المركبة.

كما تم حجز الشاحنة وتوقيف المشتبه فيه، الذي أُحيل على الجهات القضائية المختصة لمتابعة التحقيقات. واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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