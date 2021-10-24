ورقلة: حجز أزيد من 26 ألف وحدة من الألعاب النارية

تمكنت مصالح الامن بورقلة من وضع حدا لنشاط شبكة اجرامية تنشط عبر ولايات الجنوب الشرقي من الوطن في حيازة ونقل المخدرات الصلبة.

وأسفرت هذه العملية عن حجز 11.18 غ من الكوكايين على متن سيارة سياحية، و26462 وحدة من الألعاب النارية، و27 قطعة سلاح ابيض. و7460 وحدة من السجائر من انواع مختلفة، 175 وحدة من التبغ، 820 وحدة تبغ معسل،مبلغ مالي يقدر ب 42000 دج.

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