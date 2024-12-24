ورقلة.. حجز سجائر أجنبية بقيمة مليار و555 مليون سنتيم

تمكنت مصالح الدرك الوطني بورقلة من حجز كمية معتبرة من السجائر تقدر بــ 155.000 علبـة سـجائر نـوع (hp) أجنبية الصنع. تقدر قيمتها المالية بـ 1 مليار و555 مليون سنتيم.

وحسب بيان السلك النظامي ذاته، فإن العملية تمت على إثـر معلومات واردة إلـى قائد الكـتـيـبـة الإقـليـميـة للدرك الوطنـي بـحاسـي مسعود. مفـادهـا تـهريـب شـحـنة مـعـتـبـرة من السجـائر على متـن جـرّارَي طـريق قادمين من بلـدية البـرمـة فـي اتجاه بلدية حاسي مسعود.

وأوضح المصدر ذاته بأنه تم علـى الفـور تـشـكيل دورية، مـع وضـع نقـاط مراقبـة على الطريـق الوطنــي رقم 53 أ. حيث تـم توقيف الـجـراريـن وبعد التفتيش الدقيق لـهـمـ. تـم ضبط كـمية معتبرة من السجائر تقدر بــ 155.000 علبـة سـجائر نـوع hp أجنبية الصنع. تقدر قيمتها المالية بـ 1 مليار و555 مليون سنتيم. مـموهة بطريقة مُحكمة، إضافة إلى ثلاثة هواتف نقالة، وجراري طريق نوع رونو.

وعليه، تـم توقيف السائـقين واقتيادهما إلى فرقة الأبحاث للدرك الوطنـي بـحاسـي مسعود من أجل استكمال التـحـقيـق. كما فتحت فرقـة الأبـحاث للـدرك الوطنـي بـحاسـي مسعود تـحقيـقاً في القـضية وسيـتـم تـقديـم الـمـشتـبـه فيـهمـا أمـام الـجهات القضائية بعد استيفاء جـميع الإجراءات القانونية.