ورقلة: حجز قرابة 124 ألف علبة تبغ السجائر مُهربة

أطاحت مصالح أمن دائرة حاسي مسعود بأمن ولاية ورقلة بحر الأسبوع المنصرم، بخمسة أشخاص ينشطون في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود مختصة في تهريب المواد التبغية (سجائر).

وجاءت هذه العملية، بعد عمل استعلاماتي وميداني، مكّن عناصر المصلحة المحققة من كشف المخطط الإجرامي المنتهج من قبل المشتبه فيهم وتحديد مواصفات الشاحنة المستخدمة من طرفهم.

ليتم توقيفها واخضاعها للتفتيش الدقيق، حيث ضبط بداخلها على كمية معتبرة تقدر بـ 123900 علبة من تبغ السجائر ذات منشأ أجنبي. كانت مخبأة بإحكام داخل المقطورة، مع توقيف المتورطين في القضية.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص ورقلة. عن قضية حيازة نقل وتخزين مواد تبغية (سجائر) متحصل عليها عن طريق التهريب باستعمال وسيلة نقل مهيئة خصيصا لغرض التهريب في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود على درجة عالية من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية، التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية ومحررات تجارية، انتحال هوية الغير في ظروف من الجائز أن تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق العدلية.