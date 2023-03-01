ورقلة: حجز قرابة 52900 قرص مهلوس وتوقيف 7 أشخاص بحاسي مسعود

تمكنت مصالح الأمن بولاية ورقلة من حجز 52895 كبسولة من المؤثرات العقلية. و95.27 غرام من القنب الهندي. خلال ثلاث عمليات متفرقة نفذتها المصالح العملياتية بأمن دائرة حاسي مسعود بولاية ورقلة.

وحسبما أفاد به بيان نشرته مصالح الأمن الولائي، فقد تم خلال تلك العمليات المتفرقة تفكيك شبكات إجرامية تتكون من سبعة 7 أشخاص. بالإضافة كذلك إلى وحجز مبلغ مالي قدره 140 ألف دج من عائدات الترويج.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المحلية لدى محكمة حاسي مسعود. حسب المصدر الأمني ذاته.