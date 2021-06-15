ورقلة: حجز قرابة 6 آلاف قرص مهلوس ومبالغ مالية

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية ورقلة خلال اليومين الأخيرين. من حجز كمية معتبرة من الأدوية. المصنفة كمؤثرات عقلية، ذات منشأ أجنبي المهددة للصحة العمومية وعلى درجة عالية من الخطورة.

وقامت فرقة البحث والتدخل للولاية وعبر عمليتين متفرقتين بحجز كمية كبيرة من المؤثرات العقلية. وذلك إثر معلومات مستقاة حيث مكنّت العملية الأولى من توقيف شخص على متن حافلة لنقل المسافرين. وحجز كمية من المؤثرات العقلية من نوع بريقابالين تقدر بـ 713 كبسولة عيار 300 غرام .

فيما مكّنت العملية الثانية من ضبط كمية معتبرة من نفس المؤثرات تقدر بـ 5100 كبسولة على متن سيارة سياحية ومبلغ مالي يقدر بـ 45500 دينار. وعقب إستكمال هذا التحقيق سيتم إنجاز ملف قضائي ضد الموقوفين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.