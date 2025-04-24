ورقلة: حجز كمية من السجائر الأجنبية الصنع و سيارتين من نوع تويوتا

قامت الفرقة المتنقلة للجمارك بالوادي، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالوادي، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلة، بحجز كمية من السجائر الأجنبية الصنع قُدرت بـ 2700 خرطوشة من نوع “HP”، وذلك إثر نصب حاجز ميداني.

العملية أسفرت أيضًا عن حجز سيارتين من نوع تويوتا ستايشن استُعملتا في نقل هذه البضاعة.

تأتي هذه العملية في سياق الجهود المستمرة. التي تبذلها مصالح الجمارك في إطار مكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود. حفاظًا على الاقتصاد الوطني وحمايةً للمستهلك.