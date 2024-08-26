ورقلة: حجز كمية من الكوكايين داخل سيارة سياحية

تمكنت شرطة ورقلة ممثلة في فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من الإطاحة بشخص ينشط في الاتجار بالمخدرات الصلبة “كوكايين”. على متن مركبة بالضبط بمحور الدوران سيدي برجال ورقلة.

العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة. أسفرت عن ضبط 34 غرام من المخدرات الصلبة “كوكايين”، مبلغ مالي.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة. عن قضية ” حيازة، إقتناء بغرض البيع، عرض. بيع، نقل وتخزين المخدرات الصلبة “كوكايين” بطريقة غير مشروعة. أين صدر في حقه أمر إيداع.