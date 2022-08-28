 ورقلة.. حجز كمية من الكوكايين والكيف المعالج

في إطار محاربة جرائم الإتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت مصالح أمن ولاية ورقلة ممثلة في الامن الحضري الخارجي الرويسات من توقيف شخص في العقد الثالث من العمر. يحترف الإتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وحجز 10.24 غرام من المخدرات الصلبة ” كوكايين”. 93.35 غرام من المخدرات ” كيف معالج”. إضافة الى 04 أقراص من المؤثرات العقلية.

كما تندرج العملية، ضمن مساعي مصالح الأمن إلى تضييق الخناق على العصابات الإجرامية. خاصة محترفي نشاط ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بكل أنواعها. حيث تمت عقب دوريات راكبة لعناصرالشرطة. وبالضبط على مستوى طريق الوزن الثقيل الرويسات. أين لفت أنتباههم مركبة مشبوهة.

وبعد توقيفها واخضاع صاحبها الى عملية التلمس الجسدي القانونية، ضبط بحوزته على كمية من المخدرات الصلبة كوكايين. يقدر وزنها بـ 10.24 غرام، قطعة صغيرة من المخدرات كيف معالج يقدر وزنها بـ 0.49 غرام. 04 اقراص من المؤثرات العقلية، ليتم تحويله الى مقر المصلحة لفتح تحقيق معمق في القضية.

استمرارا في مجريات التحقيق وبعد التنسيق مع النيابة المحلية تم استصدار اذن بتفتس مسكن المشتبه فييه صادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة اين كانت للنتيجة ايجابية، اين تم العثور على صفيحة من المخدرات كيف معالج يقدر وزنها بـ 92.86 غرام.

في حين، وبعد استكمال الاجراءات القانونية تم تقديم المعني امام الجهات القضائية اين صدر ضده حكم يقضي بـ 03 سنوات حبس نافذه وغرامة مالية.