ورقلة: حجز 115 قنطارا من بودرة الحليب و570 كلغ من السكر

كشف الملازم الأول أمير سفيان، بأمن ولاية ورقلة، أن مصالح الفرقة الإقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية ورقلة، ضبطت كمية معتبرة من مسحوق بودرة الحليب المدعم قدرت بـ 775 كيسا وزن 25 كلغ. باجمالي 115.75 قنطار. بالاضافة كذلك إلى 570 كلغ من مادة السكر كانت مخزنة قصد المضاربة بها.

وقال الملازم الأول أمير سفيان في تصريح للإذاعة الوطنية، أن عناصر الفرقة قامت بإستصدار إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة الإختصاص بتاريخ 14 فيفري 2022. بالتنسيق مع مصالح التجارة التي تلقت معلومات من مصالح أمن ولاية ورقلة.

كما أضشار إلى أن المعلومات تفيد قيام أحد الأشخاص بتخزين بودرة الحليب المدعمة المخصصة لإنتاج حليب الأكياس في أحد المستودعات السرية غير مصرح بها. قصد المضاربة بها في الأيام القادمة. كما تم ضبط كميات من المدونات الغدائية منتهية الصلاحية. حيث تم حجز السلع مع إخطار النيابة المختصة في الأمر. التي أمرت بفتح تحقيق وتقديم المتورطين في القضية.

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