ورقلة: حجز 115 قنطارا من بودرة الحليب و570 كلغ من السكر
كشف الملازم الأول أمير سفيان، بأمن ولاية ورقلة، أن مصالح الفرقة الإقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية ورقلة، ضبطت كمية معتبرة من مسحوق بودرة الحليب المدعم قدرت بـ 775 كيسا وزن 25 كلغ. باجمالي 115.75 قنطار. بالاضافة كذلك إلى 570 كلغ من مادة السكر كانت مخزنة قصد المضاربة بها.
وقال الملازم الأول أمير سفيان في تصريح للإذاعة الوطنية، أن عناصر الفرقة قامت بإستصدار إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة الإختصاص بتاريخ 14 فيفري 2022. بالتنسيق مع مصالح التجارة التي تلقت معلومات من مصالح أمن ولاية ورقلة.
كما أضشار إلى أن المعلومات تفيد قيام أحد الأشخاص بتخزين بودرة الحليب المدعمة المخصصة لإنتاج حليب الأكياس في أحد المستودعات السرية غير مصرح بها. قصد المضاربة بها في الأيام القادمة. كما تم ضبط كميات من المدونات الغدائية منتهية الصلاحية. حيث تم حجز السلع مع إخطار النيابة المختصة في الأمر. التي أمرت بفتح تحقيق وتقديم المتورطين في القضية.
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أمن ورقلة يحجز 5400 قرص مهلوس ويطيح بعصابة مخدرات تضم امرأة
تمكنت، ليلة أول أمس، الفرقة المتنقلة بالشرطة القضائية بأمن ولاية ورقلة، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المهلوسات. وتتكون الشبكة من خمسة أشخاص من بينهم امرأة في العقد الثاني من العمر.
كما تم حجز على اثر هذه العملية كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بنحو 5445 قرص تحمل نوع ” بريغابالين” كانت مخبأة على متن مركبتين سياحيتين ومبلغ مالي قدر بـ39800 دج من عائدات الترويج.
وتمت العملية على إثر معلومات وردت لذات المصالح بخصوص وجود أشخاص يتاجرون بالممنوعات وسط أحياء مدينة ورقلة. أين تم إعداده خطة محكمة أسفرت إلى إلقاء القبض على المجموعة بالقرب من محطة الوقود بمخرج المدينة باتجاه حاسي مسعود. وبعد تفتيش المركبتين عثر بداخلها على الكمية المذكورة. ليتم توقيفهم وتحويلهم إلى مقر الأمن لنقل أقوالهم في محاضر سماع، ثم أحيلوا على الجهات القضائية لمواصلة التحقيق معهم في هذه القضية.