ورقلة: حجز 12700 قرص مهلوس وسلاح ناري

أطاحت مصالح شرطة سيدي خويلد بولاية ورقلة، بحر الأسبوع المنصرم، بشخصين ينشطان في إطار شبكة إجرامية منظمة مختصة في الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية. تم على إثرها ضبط 12750 كبسولة من نوع بريغابالين “300 ملغ ” ذات منشأ أجنبي. وسلاح ناري من الصنف الرابع.

هذه العملية، جاءت بعد عمل إستعلاماتي وميداني، مكّن عناصر المصلحة المحققة من كشف المخطط الإجرامي المنتهج من قبل أفراد هذه الشبكة الإجرامية وتحديد مواصفات المركبة المستخدمة من طرفهم. ليتم توقيفها وإخضاعها للتفتيش الدقيق، حيث ضبط بداخلها على كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة من نوع بريغابالين “300 ملغ ” ذات منشأ أجنبي. وبندقية مضخية نصف آلية، مع توقيف المتورطين في القضية.

وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة، عن قضية حيازة سلاح ناري من الصنف الرابع. دون إذن من السلطات المؤهلة قانونا وحيازة ونقل مؤثرات عقلية ذات منشأ أجنبي لغرض البيع. بإستعمال وسيلة نقل في إطار جماعة منظمة. التهريب على درجة عالية من الخطورة.