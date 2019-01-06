ورقلة.. حجز 13362 وحدة من المشروبات الكحولية

حجزت مصالح الشرطة بولاية ورقلة 13362 وحدة من المشروبات الكحولية كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية.

وقائع القضية جاءت بناء على معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بإدخال كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.

واستغلالا لهذه المعلومات، تمكنت ذات المصالح من تحديد هوية المشتبه فيه وتحديد الوسائل المستعملة للنقل في عملية أولى.

حيث تمكنت من حجز 3948 وحدة من المشروبات الكحولية من شتى الأنواع.

ومتابعة للتحقيق، وبناءا على إذن بالتفتيش، قامت مصالح الشرطة بتفتيش أحد المنازل بدائرة حاسي مسعود، حيث قامت بتوقيف تسعة اشخاص وحجز 9414 وحدة من المشروبات الكحولية.