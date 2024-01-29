ورقلة: حجز 2500 قرص مهلوس

تمكنت قوات الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بورقلة. من توقيف 04 أشخاص في عمليتين متفرقتين. وحجز أزيد من 2500 كبسولة من نوع بريقابلين 300 ملغ.

العملية الأولى جاءت بناء على معلومات واردة إلى عناصر الفرقـة مفادها قيام شخص بنقل كمية من المؤثرات العقلية بإتجاه ولاية جنوبية. بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ووضع خطة أمنية محكمة. تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 45 سنة على متن مركبة سياحية. وعند إخضاع المركبة للتفتيش الدقيق تم العثور على كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ 1800 كبسولة من نوع بريقابلين 300 ملغ أجنبية الصنع، بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر.

في نفس السياق و في عملية نوعية ثانية تمكن عناصر ذات الفرقة و بناء على معلومات مؤكدة من توقيف ثلاثة أشخاص. بحوزتهم كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ750 كبسولة من نوع بريقابلين 300ملغ، ومبلغ مالي.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المحلية.