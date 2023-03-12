ورقلة.. حجز 74 قنطارا “سميد” و”فرينة” موجهة للاحتكار والمضاربة

نجحت قيادة الدرك الوطني بولاية ورقلة في حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع كانت موجهة الاحتكار والمضاربة.

وجاء في بيان ذات السلك النظامي، أنه في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بورقلة و بناء على معلومات مستقاة من طرف عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بورقلة مفادها تخزين كمية معتبرة من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع بغرض الاحتكار والمضاربة بأحد المستودعات الواقعة ببلدية ورقلة، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتفتيش المستودع ، تم حجز مايلي:

– 39.5 قنطار من مادة بودرة الحليب مجفف المدعم من طرف الدولة ، منتهية الصلاحية و 25 كيس من نفس المادة بدون وسم.

– 42 قنطار من مادة السميد الممتاز (قمح صلب)

-32 قنطار مادة الفرينة نوع كوثر .

بالإضافة إلى توقيف الشخص المتورط، على اثر ذلك تم إعداد ملف قضائي سيتم تقديمه إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

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