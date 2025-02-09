ورقلة: حجز 75 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية وتوقيف شخصين أحدهما مغربي

في عملية منفذة بحر الأسبوع المنصرم المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات “SRLTIS”- ورقلة تضبط 75 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية وتوقف شخصين أحدهما مغربي.

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات “SRLTIS” – ورقلة، بحر الأسبوع المنصرم، من ضبط 75 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ، مع توقيف شخصين مشتبه فيهما،أحدهما من جنسية مغربية، كانا ينشطان ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

التحريات العملياتية التي باشرها محققو المصلحة، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، جاءت بناء على معلومات حول نشاط مشبوه لأحد الأشخاص من جنسية مغربية، يخطط لترويج كمية من المؤثرات العقلية باحدى الولايات الجنوبية للوطن، أين تم رصد تحركات المشتبه فيه وتوقيفه وهو بصدد تسليم الكمية المضبوطة من المؤثرات العقلية بمدينة الوادي، مع توقيف المشتبه فيه الثاني.

تم تقديم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة، عن قضية الحيازة والنقل والتخزين قصد البيع للمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة، جناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الإقتصاد الوطني والصحة العمومية.