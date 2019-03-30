ورقلة.. حملة تشجير بمحاذات خط الترامواي

نظمت اليوم حملة تطوعية استهدفت غرس الأشجار الغابية وأشجار الزينة على طول المسار المحاذي لخط سير الترامواي بمدينة ورقلة .

وقد جرت هذه الحملة التطوعية بمشاركة عدد من ممثلي المجتمع المدني سيما منهم المنخرطين في الجمعيات المحلية المهتمة بالمحيط والبيئة وذلك بالتنسيق مع مصالح الولاية ومحافظة الغابات.

وتهدف هذه العملية التي تم خلالها غرس نحو 150 من الأشجار الغابية التي تتلاءم ومناخ المنطقة إلى تزيين المحيط وإعطاء الطابع الجمالي لوسط المدينة.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة ورقلة شهدت خلال شهر مارس الجاري تنظيم عدة حملات تطوعية مماثلة أسفرت عن غرس مئات الأشجار الغابية بأماكن متفرقة من المدينة وكذا مناطق أخرى بالولاية كتقرت وحاسي مسعود والحجيرةي وفق ما علم من محافظة الغابات بالولاية.