ورقلة.. حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن كورونا لفائدة سكان المناطق النائية

الوطني
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ورقلة.. حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن كورونا لفائدة سكان المناطق النائية
بقلم خالد زوبيري

نظمت الأطقم الطبية التابعة لمصالح الصحة العسكرية ن/ع4، حملة التلقيح ضد الأنفلونزا والكشف عن كورونا لفائدة سكان المناطق النائية بورقلة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن هذه الحملة شملت سكان المناطق المعزولة والبدو الرحل على مستوى كل من ذراع العلندة، بنات السايح، العانات، بدائرة تقرت.
وأوضح المصدر نفسه، انه تم تسخير أطقم طبية مجهزة بكل الوسائل المادية تكفلت بتقديم الفحوصات الطبية اللازمة للمواطنين.
ومن جهتهم، عبر المواطنين المستفيدين من هذه الحملة عن امتنانهم لهذه الخدمات الطبية التي يقدمها لهم أفراد الجيش الوطني الشعبي .

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