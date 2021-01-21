ورقلة.. حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن كورونا لفائدة سكان المناطق النائية

نظمت الأطقم الطبية التابعة لمصالح الصحة العسكرية ن/ع4، حملة التلقيح ضد الأنفلونزا والكشف عن كورونا لفائدة سكان المناطق النائية بورقلة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني ، فإن هذه الحملة شملت سكان المناطق المعزولة والبدو الرحل على مستوى كل من ذراع العلندة، بنات السايح، العانات، بدائرة تقرت.

وأوضح المصدر نفسه، انه تم تسخير أطقم طبية مجهزة بكل الوسائل المادية تكفلت بتقديم الفحوصات الطبية اللازمة للمواطنين.