ورقلة: خدمة الملحقات الجهوية للتصديق على الوثائق الإدارية الموجهة للاستعمال في الخارج تدخل حيز الخدمة

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود رفقة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، على وضع حيّز الخدمة للملحقات الجهوية للتصديق على الوثائق الإدارية الموجهة للاستعمال في الخارج بولاية ورقلة.

ويهدف هذا المشروع إلى تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين. تسهيل الإجراءات وتقليص المسافات والآجال. مع ضمان جودة أعلى في تقديم الخدمات العمومية.

ويشكل هذا الإنجاز نموذجاً للتعاون بين الوزارات والسلطات المحلية، ويعد خطوة إضافية نحو إدارة عمومية عصرية. فعّالة وقريبة من المواطن، ضمن جهود الدولة لتعزيز الرقمنة وتطوير الخدمات.

