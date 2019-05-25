ورقلة.. سكان تقرت يحتجون ويطالبون بالصحة الغائبة

احتج العشرات من سكان الولاية المنتدبة تقرت بولاية ورقلة ، امام المؤسسة الاستشفائية سليمان عميرات.

منددين بالوضع الصحي الكارثي الذي باتت عليه المؤسسة مطالبين بضرورة رحيل المدير والحاشية التي ساهمت في تعطيل وتاخير القطاع الصحي على خد تعبيرهم.

كما ادت الى هروب الاطباء الاخصائيين بسبب ممارسات وضغوطات عليهم من قبل الادارة.

وطالب المحتجون بضرورة توفير جهة السكانير وتوفير المعدات والاجهزة لتطوير القطاع.

وناشد المحتجون بفتح تحقيق وزاري يقف على جملة من التجاوزات التي نخرت واقع الصحي وجعلت منه غير مواكب للتطلعات المرضى بالجهة.