ورقلة.. شجار قبل سنتين يُكلف شابًا الحبس 20 سنة

سلطت محكمة الجنايات بولاية ورقلة، اليوم الأحد، عقوبة 20 سنة سجنًا نافذًا في حق متهم بالقتل العمدي.

وتعود وقائع هذه القضية الجنائية، وفقا لمحضر الإحالة القضائية، لشهر أوت 2017، حينما نشب شجار عنيف في ساعة متأخرة من الليل بين مجموعة من الأشخاص من بينهم الضحية، على مستوى المكان المعروف بسوق دزيوة ببلدية النزلة بولاية تقرت.

أين هرع المدعو، صاحب 23 سنة، الذي يقطن غير بعيد عن السوق المذكور حيث يملك به طاولة لبيع الخضر إلى مكان الشجار إثر سماعه ضجيج المتشاجرين.

غير أنّه سرعان ما دخل في إشتباك مع الضحية، الذي وجه له طعنة قاتلة بواسطة خنجر على مستوى الفخذ الأيمن متسببا له في جرح بعمق سنتمترين.

نقل إثر ذلك الضحية إلى مستشفى سليمان عميرات بتقرت قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة به متأثرًا بشدة الإصابة.

وكان ممثل الحق العام قد أكد في مرافعته أن الوقائع ثابتة في حق المتورط في قضية الحال بدليل، إعترافه بما نُسب إليه ملتمسًا من هيئة المحكمة إدانته بالسجن المؤبد.