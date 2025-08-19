ورقلة..ضبط 233 ألف قرص “صاروخ” وقرابة 2 كلغ كوكايين

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ورقلة، بحر الأسبوع المنصرم وفي عمليتين منفصلتين، من تفكيك الهيكل الإجرامي لشبكتين منظمتين. مع ضبط 233 ألف و482 كبسولة من المؤثرات العقلية “بريغابالين” المعروف عند العامية بـ”الصاروخ”. و1 كلغ و570 غرام من “الكوكايين”، وتوقيف 5 أشخاص.

العملية الأولى نفذتها فرقة البحث والتدخل، وجاءت بناء على استغلال معلومات. حول شبكة إجرامية منظمة تنشط في الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية بإقليم ولاية ورقلة، حيث مكنت التحريات الميدانية لمحققي المصلحة، من تحديد هوية وتوقيف ثلاثة أشخاص من عناصر الشبكة، مع ضبط 232 ألف و875 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين”.

أما العملية الثانية، فقد نفذتها فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بالتنسيق مع مصالح الأمن الحضري الرابع لأمن الولاية، وأسفرت عن توقيف شخصي) ينشطان ضمن شبكة إجرامية منظمة، مع ضبط 1 كلغ و570 غرام من المخدرات الصلبة “كوكايين” و607 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع «بريغابلين”.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة.