ورقلة: ضيوف الرحمان يفترشون الأرض بعد تأجيل رحلتهم

تأخرت رحلة الحجاج إلى بيت الله الحرام، المبرمجة على الساعة الثامنة صباحا، من مطار ورقلة، إلى حدود الساعة الثانية زوالا.

مما أجبر الكثير من الحجاج، افتراش الأرض والبحث على ظل الاشجار لمجابهة حرارة الطقس.

الحجاج الذين تنقلوا من عدد من الولايات، على غرار غرداية وواد سوف وتقرت ورقلة.

فيما طالب الكثير منهم، بفتح رحلات جوية من مطارات ولايتهم، لتجنب الحجاج عناء التنقل، لمسافة تفوق 300 كلم برا.

خاصة أن عددا من التجارب السابقة، عرفت نجاح كبيرا في عدد من الولايات، على غرار ولاية الوادي قبل موسمين.