ورقلة: غلق ثانوية بعد الإشتباه بوجود إصابات بكورونا

قرّر والي ولاية ورقلة صبيحة اليوم الثلاثاء غلق ثانوية أبو الخليل الفراهيدي بعد إشتباه وجود حالات اوميكرون المتحور الجديد.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد أعلنت المؤسسة إغلاق أبوابها بعد قرار والي الولاية بغلقها لمدة 10 أيام .وبهذا ينتهي تضارب الأقوال و المخاوف التي عاشها أولياء التلاميذ بعد الإشاعات الأأخيرة التي فندت غلق المؤسسة وعدم وجود إصابات.

من جهتها حاولت “النهار” التقرب من مدير التربية لولاية ورقلة والإستفسار أكثر عن غلق المؤسسة التربوية غير أن هذا الأخير كذّب الأمر.

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ورقلة ..أمن دائرة المقارين يوقف مسبوق قضائي ويحجز دراجات نارية مسروقة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة المقارين في ورقلة من معالجة قضيتي، تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب السرقة مع توفر ظرف التعدد.

وقضية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب السرقة مع توفر ظرف الليل و استحضار مركبة ذات محرك.

أين تم إعداد خطة أمنية محكمة تم من خلالها تكثيف عمليات البحث والتحري، كللت بتحديد هوية المشتبه فيه،

وتحت إشراف النيابة المختصة إقليميا تم استصدار إذن بالتفتيش لمسكن المشتبه فيه، لتسفر العملية عن توقيف شخص في عقده الثالث.

كما تم حجز 15قرص مهلوس من نوع باركيديل 5ملغ و7 أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام و الأنواع ( سيوف + خناجر ).

بالإضافة الى تفكيك وتقطيع وكمية معتبرة من قطع غيار لأربع الدراجات النارية.

كما تم حجز 6 دراجات نارية، تبين أنها محل سرقة و6 صفائح معدنية تحمل أرقام تسلسلية خاصة بالدراجات النارية.

وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تشكيل ملفات جزائية ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا أين صدر في حقه أمر إيداع.

ورقلة: الشرطة القضائية توقف قاتل العشريني

في إطار محاربة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ورقلة بحر الأسبوع المنصرم. من توقيف الجاني في جريمة القتل التي راح ضحيتها شاب في العقد الثاني من العمر بأحد أحياء عاصمة الولاية ورقلة.