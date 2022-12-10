ورقلة.. فتح تحقيق في وفاة عائلة اختناقا بالغاز

كلّف وكيل الجمهورية بورقلة، مختلف المصالح الأمنية بفتح تحقيق في حادث وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة اختناقا بالغاز.

ولقي خمسة أشخاص من عائلة واحدة حتفهم إختناقا. نتيجة استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون بحي النصر ولاية ورقلة.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت وحدات الحماية بورقلة ببلدية المحادثة، من أجل تحويل 5 أشخاص من عيادة متعددة الخدمات بالمخادمة إلى مستشفى ورڨلة في حالة حرجة. يحتمل استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون على مستوى حي 80 مسكن ببلدية المخادمة.

وأضاف البيان، أن الأفراد الذين تتراوح أعمارهم. 60 سنة، 47 سنة، 13 سنة، 08 سنوات و 03 سنوات توفو لاحقا في المستشفى.