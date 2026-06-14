ورقلة.. قتيل في حادث اصطدام سيارة بدراجة هوائية

لقي شخص حتفه في حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 56 النقطة الكيلومترية 63، ببلدية حاسي بن عبد الله ودائرة سيدي خويلد في ولاية ورقلة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث اصطدام سيارة سياحية بدراجة هوائية بالطريق الوطني. رقم 56 النقطة الكيلومترية 63.

مشيرة أن الحادث خلّف وفاة سائق الدراجة الهوائية في عين المكان (الضحية يبلغ من العمر حوالي 30 سنة)، حيث تمّ تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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