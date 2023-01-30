ورقلة: قتيل و18 جريحا متفاوتي الإصابة إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الإثنين في وفاة شخص وإصابة 18 آخرين بجروح بالطريق الرابط بين حاسي مسعود وورقلة.

وخلّف حادث اصطدام حافلة من نوع هيغر بالمحور الدوراني وانقلابها على مستوى ملتقى الطريقين الوطنيين 49 و 03 ببلدية حاسي مسعود/ورقلة على مسافة 20كم من حاسي مسعود. وفاة شخص واصابة (18) آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ووقع الحادث في الساعات الأولى لصباح اليوم. حيث تم استنفار جميع وحدات الحماية بحاسي مسعود من أجل نقل المصابين إلى مستشفى حاسي مسعود. كما تم فتح تحقيق من طرق مصالح الدرك لمعرفة الاسباب الحقيقية للحادث.