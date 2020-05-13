ورقلة.. مؤسسات إستشفائية تستفيد من الأكسجين الطبي السائل مجانا

استفادت، اليوم الأربعاء، مؤسسات استشفائية بورقلة من الحصة الأولى من الأكسجين الطبي السائل مجانا من طرف مؤسسة ”كالغاز ألجيري” الخاصة.

وحسب ما أفاد به مدير الوحدة المحلية للمؤسسة، في تصريح له لوكالة الأنباء، فإن هذه الحصة الأولى المتكونة من 22.000 لتر من الأكسجين الطبي السائل توجه لتعزيز مخزون عدد من المنشآت الصحية بالولاية من هذه المادة الحيوية لمواجهة هذه الجائحة.

ويتعلق الأمر بالمؤسسة العمومية الاستشفائية “محمد بوضياف” والمؤسسة الإستشفائية المتخصصة الأم والطفل”عمر بوخريس” بعاصمة الولاية.

بالإضافة إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية “المجاهد حسين آيت أحمد” بحاسي مسعود.