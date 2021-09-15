ورقلة.. مجهولون يعتدون على سيارة ويقتلون صاحبها

وقعت جريمة قتل، في الساعات الأول من صبيحة اليوم الأربعاء، راح ضحيتها شاب إثر تعرضه للإعتداء ومحاولة سرقة سيارته. وتم نقل جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بضياف.

ومن جهتها فتحت، مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة ملابسات الجريمة. وتجدر الإشارة إلى أن الجريمة ليست الأولى من نوعها في الولاية.

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