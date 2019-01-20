ورقلة.. محترفو السرقة في قبضة الأمن الحضري السابع

تمكـن عناصر الشرطة التابعين للأمن الحضري السابع بورقلة، من توقيف ثلاثة شبان إحترفوا السرقة .

تفاصيل العملية، تمت عقب تلقي مصالح الأمن الحضري السابع شكوى تعرض محلاتهم التجارية ومساكنهم العائلية للسرقة من طرف مجهولين.

لتباشر فور ذلك عناصر الأمن عمليات البحث و التحري وجمع المعلومات التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم.

ليتم إعداد خطة أمنية محكمة نجح من خلالها عناصر الشرطة من توقيف المجرمين الثلاث واحدا تلوى الآخر وتحويلهم مباشرة إلى مقر الأمن الحضري السابع .

عقب إستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعـداد ملفات جزائية قضائية ضد الموقوفين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.