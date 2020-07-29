ورقلة: مصالح الأمن تضع حدا لجمعية أشرار تحترف السرقة

تمكن عناصر الأمن الحضري الخارجي بالرويسات من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية تحترف سرقة المنازل بإقليم الاختصاص تتكون من ثلاثة أشخاص.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد ارتكبت جريمتين تتعلق بتكوين جمعية أشرار قصد ارتكاب جناية السرقة الموصوفة بالتعدد والليل والتسلق مع استحضار مركبة و جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة من داخل مسكن، شراء وإخفاء أشياء مسروقة.

وأضاف البيان، أن حيثيات القضية الأولى تعود وقائعها بعد تلقي عناصر الأمن الحضري الخارجي الرويسات لشكوى من طرف أحد المواطنين، مفادها تعرضه منزله إلى السرقة من قبل مجهولين استهدفت أغراض تمثلت في جهاز تلفاز من نوع TCL، ثلاجتين من الحجم كبير، ألة طبخ كبيرة الحجم مكيف هوائي من نوع (Condor)، قارورتين غاز بوتان موقد لطبخ.

أما القضية الثانية تعود وقائعها بعد تلقي عناصر الأمن الحضري الخارجي الرويسات لشكوى من طرف أحد المواطنين، مفادها تعرض منزله إلى السرقة من قبل مجهولين استهدفت الأغراض تمثلت في مدفئتين ومضخة ماء.

وأوضح البيان، أنه بعد عملية البحث والتحري لإيقاف الفاعلين تم توقيف المشتبه فيهم، و بناءا على إذن بتفتيش أحد مساكن المشتبه فيهم صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة، تم العثور على جميع المسروقات وتحويلها إلى مقر الامن الحضري الخارجي الرويسات لمواصلة التحقيق في القضية بعد أن تعرف عليها الضحيتين.

وبعد استكمال الاجراءات القانونية أنجز ملفين جزائيين ضد المشتبهين فيهم قدموا بموجبها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة أين صدر في حقهم حكم يقضي بعام حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ100 ألف دينار جزائري، و حكم يقضي بعامين حبس نافذة مع الإيداع و غرامة مالية قدرت بــ 200 ألف دينار جزائري في حق المشتبه فيهما الآخرين.