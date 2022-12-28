ورقلة: مناورة إفتراضية حول جاهزية الوقاية من أخطار الفيضانات

نظّم القطاع العسكري بورقلة، مناورة افتراضية حول جاهزية المخطط الولائي للوقاية من أخطار الفيضانات.

تمّت المناورة في ظروف قريبة من الواقع وفقا للخطة الموضوعة وتماشيا مع الأهداف المسطرة. لاسيما من خلال تحقيق الإنسجام والتنسيق والتعاون بين الوحدات. وتمكين الأطقم من إكتساب مهارات أكثر في التحكم في منظومات الأسلحة. فضلا عن تقييم مختلف مؤشرات الجاهزية.

المناورة التي شاركت فيها مصالح الحماية المدنية، تضمّنت تمرينا تطبيقيا جرى في جو يتمحور في تفعيل مخطط تدخلات لإنقاذ أشخاص مفقودين وآخرين محصورين بمياه الوادي بعدما جرفتهم السيول جراء أمطار غزيرة.

وحرصت المناورة على اختبار الإمكانات المادية والبشرية التي تتوفر عليه الولاية لمواجهة الأخطار أو الكوارث الطبيعية ومدى جاهزية المخطط الولائي من أخطارا لفيضانات، بما في ذلك تسجيل النقائص لتفاديها حال وقوع أي كارثة طبيعية أو إيكولوجية باعتبار أن ولاية ورقلة بها العديد من المناطق الصناعية.