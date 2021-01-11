ورقلة.. منتصر بالله يعيش بنصف جسد.. ويحلم بالعلاج في الخارج

يعيش محمد منتصر بالله حفيان بولاية ورقلة معجزة وحالة نادرة بنصف جسد فوقي فقط، ويحلم بالعلاج في الخارج.

منتصر بالله تعرض لحادث مرور اين كان عمره أربع سنوات فقط، أدى إلى بتر نصفه السفلي كليا، مما تم وضع كرسي مكيف.

وتم وضعه بالكرسي حسب الوضعية“ بورتاز” لحماية احشاءه من الخروج كليا.

ورغم كل هذه المحن تحدى بإرادة قوية، وتمكن من النجاح في البكالوريا، وأصبح طالب جامعي بجامعة قاصدي مرباح بورقلة.

منتصر يعاني من فشل وقصور كلوي، وبات يراوح تقارير طبية متذبذبة بين إمكانية الزرع كلية ام لا.

وقد ناشدت عائلة منتصر رئيس الجمهورية بالتدخل لإنقاذ وضعيته المجهولة، والسير في التشخيص و رحلة علاج.

للاشارة فإن محمد منتصر بالله يعد من بين ثلاث حالات فقط في العالم، ويعتبرون معجزة نظرا لوضعيته المعقدة.