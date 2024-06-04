ورقلة.. وضع حجر الأساس لمشروع المركب الأولمبي الجديد قريبا

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن استفادة ولاية ورقلة في المستقبل القريب، من عدة مشاريع تصب في صالح شباب ورياضيي الولاية.

وخلال زيارة العمل التي قادته اليوم الثلاثاء، إلى ورقلة، مرفوقا بوزير الشباب والرياضة. عبد الرحمان حماد، أعلن بلعريبي، عن وضع حجر الأساس للمركب الأولمبي الجديد بولاية ورقلة، يوم 10 جويلية 2024.

وذلك، اثر تدشينه قاعة متعددة الرياضات، رفقة وزير الشباب والرياضة، بالقطب الرياضي 3000 مقعد “عبد الكريم بوزقاق”.

وبخصوص المشروع، أوضح الوزير بلعريبي، بأنه يضم ملعبا لكرة القدم. بسعة 25 ألف مقعد ومسبحا أولمبيا وقاعة متعددة الرياضات بسعة 600 مقعد.

مشيرا إلى أن شركة الإنجاز ستكون في ورقلة في غضون أسبوع، وأن السلطات العليا، خصصت غلافا ماليا معتبرا لإنجاز هذا المركب يقدر بـ 35 مليار دينار.